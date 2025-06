Russia-Ucraina la ritorsione di Putin si abbatte sulle città ucraine

In un clima di tensione crescente, la Russia risponde con forza agli sviluppi in Ucraina, scatenando una vasta ondata di attacchi aerei tra il 6 e il 7 giugno. Yuriy Ignat, portavoce dell’Aeronautica ucraina, ha rivelato l’impiego di oltre 400 droni Shahed in una singola giornata, sottolineando la gravità di questa escalation. Un conflitto che si fa sempre più complesso e inquietante, lasciando le città ucraine sotto assedio.

Nella notte tra il 6 e il 7 giugno si è registrata una nuova, massiccia ondata di attacchi aerei tra Russia e Ucraina. La Russia ha lanciato un attacco coordinato su vasta scala contro l’ Ucraina. A riferirlo è Yuriy Ignat, capo del dipartimento comunicazioni del Comando dell’Aeronautica ucraina, citato da Rbc Ukraina. Secondo Ignat, nella sola giornata del 7 giugno, le forze russe hanno impiegato complessivamente 407 droni d’attacco Shahed di fabbricazione iraniana e un totale di 44 missili, tra cui sei balistici e 38 da crociera.«La maggior parte dei vettori nemici è stata abbattuta dai nostri sistemi di difesa aerea», ha dichiarato Ignat, sottolineando come l’intensità e l’ampiezza geografica degli attacchi indichino un’escalation preoccupante delle ostilità. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Russia-Ucraina, la ritorsione di Putin si abbatte sulle città ucraine

