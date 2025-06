Russia | ‘pronti a offrire asilo politico a Elon Musk’

''Penso che Musk non avrà bisogno di asilo politico, ma se ne avesse bisogno, la Russia, ovviamente, potrebbe fornirglielo''.

La Russia,tramite un suo funzionario,ha dichiarato che e’pronta ad offrire asilo politico al miliardario Elon Musk in seguito alla sua disputa con il presidente Usa,Trump. Il portavoce del Cremlino,Peskov non intervenire direttamente nella disputa:”Questione int Partecipa alla discussione

Nel caso - Musk può sempre richiedere asilo politico in Russia Partecipa alla discussione

