RUN2U 19ª puntata | con Daniele Menarini editore di CORRERE faremo il punto della stagione running

Non perdete la 19ª puntata di RUN2U, un episodio imperdibile dedicato all’universo del running! Con Daniele Menarini, volto noto e editore di CORRERE, esploreremo i momenti salienti della stagione, analizzando tendenze e strategie vincenti. Un appuntamento ricco di spunti e passione per runners di ogni livello. E non finisce qui: gli indispensabili consigli di Lorenzo Lotti e le testimonianze dal backstage renderanno questa puntata un vero must. Restate con noi!

Ospite speciale Daniele Menarini, volto noto nel mondo del running e editore di CORRERE,amico caro e collega di famiglia per noi del Team RUN2U. Con la sua esperienza e competenza, analizzeremo la stagione del running, le tendenze emergenti e i consigli per gli atleti. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati!" Poi i preziosi consigli di Lorenzo Lotti col suo #SEMPREDICORSA; il "Dalla Pancia della Gara" con video da amici, testimonila appassionati di running con qualche chicca sempre dalla 100km del Passatore. Infine le Scelte per voi. Il tutto con tanti video highlights che ci inviano gli organizzatori in redazione.

