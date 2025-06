Rumors | la seconda stagione del teen drama arriva in esclusiva su RaiPlay dal 20 giugno

Preparati a tornare nell'affascinante mondo di Rumors, il teen drama che ha conquistato il cuore di molti. Dal 20 giugno, esclusivamente su RaiPlay, scoprirai cosa succede quando amicizia, misteri e passioni si intrecciano sull’isola dei segreti. La seconda stagione promette emozioni ancora più intense e rivelazioni sorprendenti: non perdere l’appuntamento con la serie che ti farà riflettere, sognare e... chissà , forse anche cambiare.

Dopo il successo della prima stagione, Rumors torna in esclusiva su RaiPlay dal 20 giugno con la sua attesissima seconda stagione. La serie cult norvegese, acclamata per il suo sguardo autentico sull’adolescenza, riparte da dove ci aveva lasciati: nuovi inizi, vecchi segreti e un mare di domande su chi siamo davvero. Ambientata sull’isola (fittizia ma incredibilmente realistica) di Vesterøy, la storia segue ancora una volta le vite dei protagonisti – Mathias, Erik, Thea, e la nuova arrivata Olivia – alle prese con il salto verso la vita adulta. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

