Rubinetti a secco e pressione ridotta in diversi quartieri | Chi abita ai piani alti è un cittadino di serie B

Le recenti interruzioni idriche in vari quartieri della città stanno causando non pochi disagi, specialmente ai residenti dei piani alti, spesso trascurati. Le segnalazioni si moltiplicano, coinvolgendo zone come Marcelline, San Ciro e via Zara, con problemi di pressione ridotta e rubinetti a secco. Una situazione che rende evidente come, ancora una volta, chi vive in alto sembri essere considerato un cittadino di serie B. È ora di trovare una soluzione definitiva per garantire a tutti un servizio equo ed efficiente.

