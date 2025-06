Rubens Bertocchi e i 7 colpi di pistola alla moglie Elena Belloni | la cena con gli amici la sera prima in pizzeria la famiglia distrutta da un sospetto

Una tranquilla serata tra amici si trasforma in un incubo di violenza e dolore. Rubens Bertocchi e Elena Belloni, una coppia apparentemente normale di Cene, sono al centro di un dramma che ha sconvolto l’intera comunità. La sera prima, una semplice cena tra genitori e figli, e il giorno dopo, un tragico evento che mette in discussione tutto. La domanda ora è: cosa ha portato a questa tragedia?

Cene (Bergamo) – La sera prima, mercoledì, la cena di classe del figlio più piccolo della coppia di 11 anni. L’altro ne ha 21. Un appuntamento per la chiusura dell’anno scolastico. C’erano tutti e due in pizzeria, Rubens seduto accanto a Elena assieme agli altri genitori. Erano sorridenti. Nessun segno premonitore di quanto poi sarebbe accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì nel loro appartamento di via Fanti, a Cene, comune della Valle Seriana. Chi ha conosciuto da vicino Rubens Bertocchi, 54 anni, e sua moglie Elena Belloni, 52 anni – i vicini di casa, gli amici, il sindaco di Cene, Edilio Moreni -fatica ora a commentare questo dramma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it