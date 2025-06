Rubens Bertocchi e i 7 colpi di pistola alla moglie Elena Belloli | in pizzeria con gli amici la sera prima la famiglia distrutta da un sospetto

Una serata apparentemente normale si trasforma in un dramma che scuote la tranquilla Bergamo: Rubens Bertocchi, in un gesto sconvolgente, spara sette colpi alla moglie Elena Belloli, lasciando la comunità senza parole. La sera precedente, tra risate e saluti con amici, nessuno avrebbe potuto immaginare l’orrore che sarebbe seguito. Cosa può aver portato a una tale tragedia? La verità si rivela nell’eco di quei colpi e nel silenzio che segue.

Cene (Bergamo) – La sera prima, mercoledì, la cena di classe del figlio più piccolo della coppia di 11 anni. L’altro ne ha 21. Un appuntamento per la chiusura dell’anno scolastico. C’erano tutti e due in pizzeria, Rubens seduto accanto a Elena assieme agli altri genitori. Erano sorridenti. Nessun segno premonitore di quanto poi sarebbe accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì nel loro appartamento di via Fanti, a Cene, comune della Valle Seriana. Chi ha conosciuto da vicino Rubens Bertocchi, 54 anni, e sua moglie Elena Belloli, 52 anni – i vicini di casa, gli amici, il sindaco di Cene, Edilio Moreni -fatica ora a commentare questo dramma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rubens Bertocchi e i 7 colpi di pistola alla moglie Elena Belloli: in pizzeria con gli amici la sera prima, la famiglia distrutta da un sospetto

