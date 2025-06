Rubens Bertocchi così ha ucciso la moglie Elena Belloli | l' ossessione che lei lo tradisse l' ultimo messaggio e il segreto dei cellulari

Un dramma che scuote le coscienze: Rubens Bertocchi ha tragicamente ucciso la moglie Elena Belloli, consumato dalla paura dell’ennesimo tradimento e dall’ossessione per i messaggi nascosti sui cellulari. Un gesto estremo che apre una ferita profonda nella società, portando alla luce il terribile fenomeno del femminicidio. Ma cosa si cela dietro questa tragedia? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa drammatica vicenda.

Rubens Bertocchi ha ucciso la moglie Elena Belloli con la stessa pistola che ha poi rivolto contro sé stesso per togliersi la vita. L'ennesimo femminicidio è avvenuto nel tardo.

Rubens Bertocchi uccide la moglie Elena Belloli con la pistola e poi si toglie la vita - Una tragedia sconvolge la tranquilla comunità di Cene, in Val Seriana, dove si è consumato un ennesimo caso di femminicidio.

Tragedia familiare a Cene, nella bergamasca: un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita

Omicidio Elena Belloti, l'ultimo messaggio del marito Rubens Bertocchi a un amico dopo averla uccisa: "Ora mi sparo" - Rubens Bertocchi avrebbe ucciso sua moglie Elena Belloli nel pomeriggio del 5 giugno nella loro abitazione a Cene (Bergamo) e poi si sarebbe tolto la vita

Dramma a Cene: marito spara e uccide la moglie, poi si suicida