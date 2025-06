Rubava dalle borse dei clienti dei supermercati pregiudicato 54enne denunciato

Un pregiudicato 54enne di Catania è stato individuato e denunciato dalla polizia per aver rubato dalle borse dei clienti all’interno di un supermercato. Ma come faceva a sfuggire ai controlli così facilmente? La sua abilità nel commettere furti con destrezza aveva creato non poco scalpore tra gli avventori. La sua cattura rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro i reati di mano armata nei negozi cittadini, proteggendo la sicurezza di tutti.

