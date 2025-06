Rubata l' auto di un sessantenne | uno dei tanti furti o gesto mirato?

Un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza e la crime awareness nella zona. Questa volta, a farne le spese un'Audi A4 di un sessantenne di Campobello di Licata, sottratta nel cuore della notte. Un furto che potrebbe essere il frutto di un gesto mirato o di una semplice bravata. Quali sono le misure per proteggere i cittadini in situazioni come questa? La risposta potrebbe risiedere in una maggiore attenzione e prevenzione preventiva.

Questa volta è "toccato" ad un'Audi A4. E non alle "classiche" Fiat Panda o Fiat Punto. La vettura, di proprietà un sessantenne sottoposto all'obbligo di dimora a Campobello di Licata, è stata rubata nottetempo. Era stata lasciata posteggiata a pochi passi dall'abitazione, nel centro di.

