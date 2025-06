rubata la produzione in pelletteria

Una notte di furti e tensione scuote Tolentino, con i malviventi che dopo aver sottratto un'auto aziendale della municipalizzata Assm, penetrano nella pelletteria Tigamaro, lasciando dietro di sé un'ombra di preoccupazione tra cittadini e imprenditori. La serie di eventi solleva interrogativi sulla sicurezza nel cuore di Macerata, mentre le autorità sono già al lavoro per identificare i responsabili e ristabilire la tranquillità.

Tolentino (Macerata), 6 giugno 2025 – Ladri in azione nella notte tra mercoledì e ieri a Tolentino. Prima rubano un'auto aziendale della azienda municipalizzata Assm in contrada Rotondo, e poi mettono a segno un furto ai danni della pelletteria Tigamaro, in via Cristoforo Colombo, poco distante. Secondo le ricostruzioni, i malviventi si sono introdotti inizialmente nella zona dell'impianto di depurazione dell'Assm passando attraverso il cantiere della pista ciclabile; essendo in corso i lavori, il muro è aperto ed entrare è stato facile. Qui avrebbero cercato di rubare il furgone Fiat Ducato, ma poi avrebbero cambiato obiettivo; c'erano segni di effrazione sulla portiera quando il personale della municipalizzata ha fatto l'amara scoperta il mattino successivo, non riuscivano a metterlo in moto.