Ruba tre bici e minaccia con una bottiglia | espulso cittadino straniero a Salerno

Una notte di tensione a Salerno, dove un cittadino straniero con precedenti ha rubato tre biciclette elettriche e minacciato con una bottiglia i presenti. La Polizia ha prontamente intervenuto, e ieri è stato disposto il suo allontanamento dal territorio nazionale. Un episodio che sottolinea l’importanza di garantire sicurezza e ordine pubblico. La giustizia ha trionfato, confermando che nessuno è sopra le leggi.

Nella giornata di ieri, 5 giugno, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Questore di Salerno, nei confronti di un cittadino extracomunitario con precedenti di polizia. L‚Äôuomo, il 2 giugno, era stato arrestato dagli operatori di polizia in quanto si era reso responsabile del reato di furto aggravato e rapina impropria, per aver sottratto tre biciclette elettriche ai danni di 3 cittadini egiziani ed averli minacciati brandendo una bottiglia di vetro. Il cittadino marocchino che era gi√† stato arrestato e denunciato il 15 novembre scorso per resistenza a pubblico ufficiale e, pi√Ļ recentemente, il 27 maggio per ricettazione, risultava, inoltre, gravato da una lunga serie di precedenti penali e di polizia per reati quali violenza e resistenza a pubblico ufficiale, furto, porto di strumenti atti ad offendere, immigrazione clandestina e stupefacenti, nonch√© destinatario di un provvedimento di espulsione non eseguito. 🔗 Leggi su Zon.it