Ruba collanina d' oro a un ragazzo La vittima gli scatta una foto e lo fa arrestare

In un episodio che potrebbe sembrare tratto da un film, un giovane egiziano di 19 anni ha tentato di rubare una collana d'oro a un ragazzo in piazza San Marco. La vittima, armata di coraggio e di uno smartphone, ha scattato una foto dell'aggressore, consentendo alle forze dell'ordine di incastrarlo facilmente. Un gesto che ha fatto la differenza, dimostrando come anche nelle situazioni più rischiose, l'intelligenza e il tempestivo intervento possano fare la differenza tra reato e giustizia.

Incastrato da una foto scattata da chi, poco prima, era stato derubato. A finire nei guai un 19enne originario dell'Egitto, che è stato fermato dalla polizia. I fatti hanno preso corpo in piazza San Marco, nelle vicinanze del capolinea dei bus. Qui un giovane, di notte, è stato avvicinato da un. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ruba collanina d'oro a un ragazzo. La vittima gli scatta una foto e lo fa arrestare

In questa notizia si parla di: Ruba Collanina Ragazzo Vittima

Ladro sorpreso a rubare in casa: spinge a terra un 82enne e gli ruba la collanina - Un brutale furto ha scosso la serenità di Merlengo, colpendo due pensionati proprio il giorno della Festa della Repubblica.

Ruba la collanina a un giovane disabile e la vende al 'compro oro' - La collanina e i ciondoli recuperati sono stati restituiti alla vittima. Nei giorni successivi il ragazzo denunciato ha ulteriormente vessato la sua vittima come atto di ritorsione per averlo ... Riporta rainews.it

Ruba collana a un disabile. E la vende al compro oro. Arrestato un ventenne - Dopo la denuncia ha minacciato la vittima. Essenziali i filmati delle telecamere. Non solo non si era affatto ravveduto del furto di monili e collana d’oro a un ragazzo fragile ma dopo la ... Secondo lanazione.it

Ruba una collanina Incastrato da un Rolex - Ma era solo un pretesto: appena la vittima, un indiano di 37 anni, si è fermata, è stato preso a calci e pugni e derubato della collanina d’oro che portava appesa al collo. Ma il rapinatore ... ilgiorno.it scrive

RAGAZZO RUBA COLLANA MA VIENE ACCHIAPPATO E DENUNCIATO* jabuonaserabrrr BRENIAL BRAIN DANIEL TINETTI