Ruba biciclette a tre egiziani e li minaccia a Salerno | espulso extracomunitario

Un episodio che desta preoccupazione a Salerno: un extracomunitario con precedenti è stato espulso dopo aver rubato biciclette a tre egiziani e averli minacciati. La Polizia di Stato, intervenuta prontamente, ha assicurato alla giustizia l’individuo, riflettendo l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini. Questo caso sottolinea l’importanza di un sistema di tutela efficace e tempestivo. La legalità e la sicurezza restano priorità condivise per una comunità più forte.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Questore di Salerno, nei confronti di un extracomunitario con precedenti. L’uomo, il 2 giugno, era stato arrestato per furto aggravato e rapina impropria, in particolare per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ruba biciclette a tre egiziani e li minaccia, a Salerno: espulso extracomunitario

