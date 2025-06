Ruba 6000 euro di biancheria da un b&b e poi chiede il cavallo di ritorno al proprietario | denunciato

Un episodio che conferma quanto possa essere sottile il confine tra crimine e inganno: un giovane di 26 anni, accusato di aver sottratto 6.000 euro di biancheria da un bed and breakfast e di aver tentato di estorcere un cavallo di ritorno al proprietario, è stato denunciato dai carabinieri di piazza Dante. L’indagine...

I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno denunciato in stato di libert√† un 26enne di origini nordafricane, ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati e di un episodio di tentata estorsione ai danni del titolare di una struttura ricettiva situata in corso Sicilia. L‚Äôindagine. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it ¬© Cataniatoday.it - Ruba 6000 euro di biancheria da un b&b e poi chiede il "cavallo di ritorno" al proprietario: denunciato

In questa notizia si parla di: Denunciato Ruba Euro Biancheria

Piombino | Ruba alcolici in un supermercato e lancia una bottiglia di whisky contro i carabinieri: denunciato - Un 44enne di origine nordafricana è stato denunciato a Piombino per furto aggravato e ubriachezza molesta.

Ruba biancheria per 6mila euro in un B&B e chiede il riscatto: scatta una denuncia - Uno straniero di 26 anni è stato denunciato da carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante per una tentata estorsione al titolare di un B&b della ... Riporta msn.com

Ruba 6mila euro di biancheria a un b&b: chiede il ‚Äúcavallo di ritorno‚ÄĚ - CATANIA ‚Äď Ruba 6mila euro di biancheria da un b&b e chiede 200 euro per la loro restituzione. Un 26enne di origini nordafricane è stato denunciato dai carabinieri a Catania, è ritenuto responsabile di ... Scrive livesicilia.it

Ruba 6mila euro di biancheria da un B&B e poi chiede il ‚Äúcavallo di ritorno‚ÄĚ al proprietario: denunciato - I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, al termine di una mirata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giuris ... catanianews.it scrive

‚ÄúDobbiamo rubare‚Ķ √® il nostro lavoro‚ÄĚ Borseggiatrice a Milano ||