Rottura Trump-Musk | telefonata in programma dopo gli insulti e le accuse

Una telefonata dopo gli insulti e le accuse. Donald Trump ed Elon Musk provano a ricucire dopo essersi presi metaforicamente a pugni via social con pesanti scambi di giudizi, minacce e allusioni. I collaboratori della Casa Bianca, dopo aver cercato di convincere Trump a moderare le sue critiche pubbliche nei confronti di Musk per evitare un’ escalation, hanno programmato per venerdì una telefonata fra il presidente Usa e il ceo di Tesla per un tentativo di distensione. Trump, contattato telefonicamente da Politico, quando gli è stato chiesto dello scontro pubblico con il suo ex grande sostenitore ha risposto: “Oh, va tutto bene”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it