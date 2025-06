Rosita Brucoli torna con nuova musica | esce oggi il singolo Agente!

Rosita Brucoli torna con un sound completamente rinnovato e un messaggio potente. Oggi, il suo nuovo singolo “Agente!” è disponibile su tutte le piattaforme digitali, offrendo un viaggio tra vulnerabilità e provocazione. Questo brano segna una tappa importante nel percorso artistico della cantautrice pugliese, che continua a sorprendere con la sua capacità di raccontare storie profonde e autentiche. “Agente!” nasce dall’intreccio tra emozioni intense e un sound originale, pronto a conquistare il cuore degli ascoltatori.

