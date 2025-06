Rosalinda Cannavò | Il mio corpo cambiato in gravidanza i giudizi mi hanno fatto vivere momenti di depressione

Rosalinda Cannavò, nota come Adua Del Vesco, apre il suo cuore svelando le sfide affrontate durante la prima gravidanza. Tra giudizi e insicurezze, ha vissuto momenti di depressione legati ai cambiamenti del corpo e all’immagine di sé. La sua testimonianza autentica ci ricorda quanto sia importante l’amore per sé stessi in ogni fase della vita. Continua a leggere per scoprire il suo percorso di forza e rinascita.

Rosalinda Cannavò, attrice meglio conosciuta come Adua Del Vesco, racconta per la prima volta le difficoltà sperimentate nel corso della sua prima gravidanza e connesse all’inevitabile aumento di peso: “Ho vissuto momenti di depressione”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Rosalinda Cannavò Gravidanza Momenti

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sposano: l’indizio - Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si stanno per coronare il sogno d’amore con il matrimonio. Divenuti una delle coppie più amate del piccolo schermo, dopo la nascita della piccola Camilla, il loro legame si avvicina a un nuovo importante traguardo.

Rosalinda Cannavò: quei momenti brutti durante i primi mesi di gravidanza