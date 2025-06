rondini di libertà a campo di marte svelato il murale della memoria in ricordo di vania vannucchi

A Campo di Marte, il murale ‘Il volo della libertà’ svela un potente messaggio di speranza e rinascita. Le rondini colorate, simbolo di libertà, si staccano dalle ombre di un passato drammatico, ricordando Vania Vannucchi e tutte le donne che ancora lottano per la loro emancipazione. Un’opera d’arte che trasforma un luogo di dolore in un inno alla forza e alla volontà di libertà. Questo dipinto, disegnato da...

LUCCA Rondini colorate muovono le ali lontano da una gabbia. Lì, nello stesso posto in cui il 2 agosto del 2016 Vania Vannucchi, operatrice sanitaria, venne bruciata viva dal suo ex compagno. Un meandro nascosto della Cittadella della salute di Campo di Marte, che oggi un murales trasforma da luogo di morte a luogo di speranza, per tutte quelle donne che ancora possono scappare. Questo il senso del dipinto ‘Il volo della libertà’ disegnato da Yuri Bertini del liceo artistico Passaglia, ma che porta con sé l’impegno di un’intera classe – la 5C – che con l’aiuto del professore Giuliano Toma ha elaborato 15 bozzetti per trasmettere su carta i frutti di un percorso sulla violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it