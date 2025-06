Rondine le navette per raggiungere la cittadella della pace

Se desiderate partecipare alla Marcia per la Pace e contribuire a un messaggio di speranza e solidarietà, Autolinee Toscane mette a disposizione un servizio navetta dedicato. Partendo dal terminal di Arezzo e dal parcheggio Ipercoop, questa iniziativa promuove un viaggio sostenibile e condiviso verso la Cittadella della Pace, dove si svolgerà l'evento. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di fare la differenza: unitevi a noi e percorrete insieme il cammino della pace.

In occasione della Marcia per la Pace, Autolinee Toscane organizza un servizio navetta, in collaborazione con l'associazione Rondine Cittadella della Pace. Previste partenze dalle 7.30 alle 9.00 dal terminal di Arezzo fino al parcheggio Ipercoop da dove partirà la marcia. Inoltre, dalle 9 alle 11.

