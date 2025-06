Roma ufficiale l'arrivo di Gasperini

Si attendeva solo l`ufficialità ed è arrivata nel pomeriggio di venerdì 6 giugno: Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma dopo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

STASERA, ore 21.15 Torna "A ROTA DE ROMA"? E sarà con noi per la prima volta l'amico @EmaSabatino? Parleremo con lui dell'imminente arrivo di #Gasperini e di come cambierà l'#AsRoma, con uno sguardo ai possibili sviluppi di #Calciomercat Partecipa alla discussione

PUNTO D'ARRIVO Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina A Fiumicino arrivano Gasperini e Svilar. Per il tecnico, in attesa dell’annuncio nelle prossime ore, il matrimonio di Scamacca e i primi incontri romani. Il portiere a colloquio col club c Partecipa alla discussione

La Roma presenta Gasperini! UFFICIALE la firma fino al 2028: il video ?? | OneFootball - L'ex allenatore dell'Atalanta è stato annunciato sui social del club giallorosso con un video che carica già il popolo romanista: ha firmato fino al 2028 e l'obiettivo è costruire un ciclo vincente fi ... Da onefootball.com

Roma, Gasperini è il nuovo allenatore! - La fumata bianca è arrivata nel pomeriggio di oggi con il tweet ufficiale. Un annuncio che regala ai tifosi capitolini la certezza di un nome di altissimo profilo per guidare la squadra verso nuove ... Lo riporta generationsport.it