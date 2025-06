Roma Torre Maura centenaria | inaugurati i murales che la celebrano

Roma celebra un secolo di storia con un tocco di arte: questa mattina, Torre Maura ha visto nascere i suoi nuovi murales, simboli viventi della sua lunga e ricca tradizione. Alla cerimonia, presenti cittadini, istituzioni e talentuosi artisti, che hanno trasformato i muri in un omaggio al passato e una promessa per il futuro. Un evento che rafforza il senso di comunità e orgoglio, rendendo Torre Maura ancora più speciale.

Roma, 6 giugno 2025 – Si è svolta questa mattina l’inaugurazione ufficiale dei murales realizzati per celebrare i 100 anni del quartiere di Torre Maura, alla presenza dei cittadini, delle istituzioni, delle associazioni locali e degli artisti coinvolti. Sono intervenuti: il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Andrea Tobia Zevi, il Presidente della Commissione XII – Turismo, Moda e Relazioni internazionali di Roma Capitale Mariano Angelucci. Presenti all’iniziativa: Nicola Franco, Presidente Municipio VI e il consigliere municipale PD del Municipio, Fabrizio Compagnone. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

