Roma torna la kermesse estiva lungo il Tevere

Roma si prepara a vivere un'estate indimenticabile lungo il Tevere, con una kermesse ricca di eventi che animano ogni angolo dei suoi suggestivi argini. Tre chilometri di attività , cultura e divertimento pronti a coinvolgere residenti e visitatori, in un’atmosfera di festa e rinascita. Quello che aspetti vi aspetta: un’occasione unica per riscoprire la bellezza di Roma e celebrare il suo spirito di comunità .

Roma, 6 giugno 2025 – Riparte da oggi l’estate romana lungo il Tevere, con la kermesse che andrà a coprire di eventi tutto il periodo estivo. Sono tre i chilometri di argini, fra riva destra e sinistra, nel tratto centrale di Roma messi a disposizione dalla Regione Lazio in concessione per un’iniziativa che quest’anno assume un valore ancora più importante proprio perché in concomitanza con il Giubileo e in un anno di intensi lavori di riqualificazione che hanno coinvolto gli argini, i muraglioni e tutte le aree che sono state oggetto di interventi pulizia e ripristino realizzati in maniera congiunta da Regione, Comune e Governo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

RETESOLE TG LAZIO Lungo il Tevere... Roma la kermesse sul fiume più cinematografico di sempre