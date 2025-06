Roma Rensch segna contro la Costa d’Avorio | Gasperini sorride

La giornata del 6 giugno rimarrà impressa nella memoria della Roma: la firma di Gasperini promette un futuro brillante, mentre Rensch segna contro la Costa d’Avorio, portando entusiasmo e speranza. La conquista di una nuova Champions League è ora più vicina, alimentata dall’energia di una squadra pronta a scrivere pagine storiche. La strada è tracciata, e il sogno può diventare realtà.

La giornata di oggi 6 giugno è stata storica per la Roma. Nel pomeriggio, infatti, i giallorossi hanno reso ufficiale l'arrivo di Gian Piero Gasperini, dopo giorni di attesa in tutto l'ambiente. Il coach di Grugliasco dovrà dar vita ad un progetto ambizioso, per provare a strappare il pass per quella Champions League che manca da ben 6 anni. Un obiettivo alla portata, con la dirigenza che dovrebbe inserire elementi di spessore blindando anche i punti fermi dello scacchiere. Il focus del direttore tecnico Florent Ghisolfi andrebbe alle corsie esterne. A destra, infatti, i capitolini sarebbero alle prese con alcune fondamentali valutazioni.

