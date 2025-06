Roma Rensch | Orgoglioso di giocare per un club così grande Speciale giocare con Salah-Eddine

Devyne Rensch si conferma un talento promettente e orgoglioso di indossare la maglia della Roma. Dopo appena pochi mesi, con 18 presenze, il giovane olandese di classe 2003 ha già lasciato il segno, conquistando anche l'apprezzamento di Ranieri. La sua evoluzione è solo all'inizio: un futuro brillante all’orizzonte per questo talento cresciuto tra Ajax e Giallorossi. La sua storia è ancora tutta da scrivere.

18 presenze dal suo arrivo a fine gennaio. Questo è il bottino di Devyne Rensch da quando veste la maglia della Roma. Sbarcato dall’Ajax in Italia, il classe 2003 è riuscito ad inserirsi bene all’interno della rosa giallorosso, raccogliendo anche la stima di Ranieri, che oltre ad utilizzarlo praticamente sempre come subentrato, lo ha lanciato da titolare in cinque occasioni in campionato, anche in partite contro avversari importanti come Napoli e Atalanta. In un’intervista rilasciata a Soccernews, il laterale olandese ha raccontato l’inizio della sua avventura a Roma, sottolineando la felicità nel poter vestire questi colori: “Mi sono sistemato con la mia famiglia a Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Rensch: “Orgoglioso di giocare per un club così grande. Speciale giocare con Salah-Eddine”

