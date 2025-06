Roma-Mancini cambia tutto | si sta aprendo uno scenario a sorpresa – ESCLUSIVA

Roma, Mancini cambia tutto: uno scenario a sorpresa si apre nel cuore della Capitale. Dopo settimane di attese e rumors, l’addio potrebbe arrivare da chi meno ci aspettiamo, sconvolgendo i piani di Gasperini. La scena è pronta a un sorprendente ribaltone che potrebbe riscrivere il futuro della squadra e coinvolgere protagonisti inattesi. Resta con noi: la rivoluzione alla Roma è alle porte.

Sembrava destinato a guidare la nuova Roma di Gasperini, invece ora tutto è in discussione. L’addio potrebbe arrivare da chi meno te lo aspetti. E c’è un ritorno che potrebbe cambiare tutto Roma-Mancini, cambia tutto: si sta aprendo uno scenario a sorpresa (AnsaFoto) – serieanews.com Gian Piero Gasperini sta prendendo possesso della Roma un po’ alla volta, dopo essere arrivato a Trigoria in questi giorni. Sta per nascere un nuovo ciclo, con un nuovo progetto e con tanti cambiamenti che l’allenatore piemontese apporterà alla rosa giallorossa. Cambiamenti che partono anche da un’esigenza molto semplice: modellare la squadra in base a ciò che si ha, certo, ma soprattutto stabilire chi non farà parte del progetto e quindi va ceduto prima di poter acquistare i nuovi. 🔗 Leggi su Serieanews.com