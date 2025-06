Roma la Serie A inizia con il Bologna | Derby al 4 e 37 turno

Oggi, 6 giugno, segnerà un momento cruciale per la prossima stagione di Serie A, con il sorteggio del calendario 2025/26 alle 18:30. La Roma, fresca di rinnovo con Gasperini, è pronta a scoprire gli avversari con cui si confronterà nel campionato più emozionante d’Italia. Rimanete con noi su SololaRoma.it per non perdere nemmeno un dettaglio di questa attesa giornata.

La giornata di oggi 6 giugno sarà fondamentale in vista della prossima stagione. Già, perché a partire dalle ore 18:30 si terrà il sorteggio del calendario della Serie A 202526. Tra le 20 squadre coinvolte nella massima lega italiana ci sarà ovviamente anche la Roma, che ha dato il benvenuto a Gian Piero Gasperini e non vede l'ora di scoprire chi affronterà in ogni giornata. Seguite insieme alla redazione di SololaRoma.it il sorteggio del calendario del campionato. 11 minuti fa 6 Giugno 2025 19:49 19:49 Il girone di ritorno della Roma. 20°: Roma-Sassuolo. 21°: Torino-Roma. 22°: Milan-Roma. 23°: Udinese-Roma.

Serie A, Atalanta-Roma 2-1: bergamaschi In Champions League - Nel big match del lunedì sera, l'Atalanta trionfa 2-1 contro la Roma, conquistando aritmeticamente un posto nella prossima Champions League.

LIVE - Serie A 2025/26, presentazione del calendario: esordio della Roma all'Olimpico contro il Bologna, il derby alla 4a giornata #ASRoma https://tinyurl.com/bdz7z7mh Partecipa alla discussione

Serie A: questa sera il sorteggio del calendario 2025-2026 #Calcioparlando #SerieA @SerieA #Napoli #Inter #Juventus #Milan #Atalanta #Roma #Bologna #Fiorentina #Lazio #calendario #SerieAEni #sorteggio #stagione #calciomercato Link articolo: http://c Partecipa alla discussione

Serie A 2025/26, il calendario della Roma - Nel pomeriggio di venerdì 6 giugno è stato ufficializzato il calendario della prossima Serie A che prenderà il via nel weekend del 24-25 agosto 2025 per concludersi. Si legge su calciomercato.com

Calendario Roma Serie A 2025/26: partite, date, derby e i big match - Al Teatro Regio di Parma è stato effettuato il sorteggio per il programma della prossima stagione del campionato italiano: ecco le partite dei giallorossi ... Lo riporta corrieredellosport.it

Esordio con il Bologna, il Derby…" - Dopo l'ufficializzazione delle date della Serie A 2025/26 , la Lega è pronta a rendere noto anche il calendario della nuova stagione… Leggi ... Si legge su informazione.it

