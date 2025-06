Roma il sorteggio del calendario di Serie A | Derby al 4 turno LIVE

Roma, il sorteggio del calendario di Serie A 2025/26 è alle porte, e l’attesa cresce! Alle 18:30 di oggi, il sorteggio live svelerà gli incontri che definiranno la stagione dei giallorossi, inclusa l’emozionante sfida al derby al quarto turno. Con Gian Piero Gasperini appena arrivato, la Roma guarda con entusiasmo al futuro, pronta a scoprire i propri avversari e a scrivere nuove pagine di storia. Seguite insieme alla redazione di SololaRoma.it il grande evento, perché ogni dettaglio può fare la differenza!

La giornata di oggi 6 giugno sarà fondamentale in vista della prossima stagione. Già, perché a partire dalle ore 18:30 si terrà il sorteggio del calendario della Serie A 202526. Tra le 20 squadre coinvolte nella massima lega italiana ci sarà ovviamente anche la Roma, che ha dato il benvenuto a Gian Piero Gasperini e non vede l’ora di scoprire chi affronterà in ogni giornata. Seguite insieme alla redazione di SololaRoma.it il sorteggio del calendario del campionato. 3 minuti fa 6 Giugno 2025 18:57 18:57 Sassuolo all’8° turno, 9° in casa con il Parma, 10° contro il Milan al Meazza. L’8° giornata sarà quella della gara con il Sassuolo in trasferta, mentre la 9° sarà in casa con il Parma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il sorteggio del calendario di Serie A: Derby al 4° turno LIVE

In questa notizia si parla di: Roma Sorteggio Calendario Serie

Juventus, Roma e Lazio quando e come può accadere l'opzione sorteggio - Juventus, Roma e Lazio sperano ancora in un’eventuale qualificazione attraverso l’opzione sorteggio, una possibilità prevista in casi eccezionali.

Domani alle 18:30 sarà sorteggiato il prossimo calendario di Serie A Cosa c'è da sapere https://asroma.com/it/notizie/73316/serie-a-venerdi-il-sorteggio-del-prossimo-calendario-le-cose-da-sapere… #ASRoma Partecipa alla discussione

Serie A 25/26: quando e dove vedere il sorteggio del calendario della Roma https://romanews.eu/serie-a-25-26-quando-e-dove-vedere-il-sorteggio-del-calendario/… #asroma #romanewseu Partecipa alla discussione

Serie A, il calendario 2025-2026: il Napoli debutta a Sassuolo, Inter e Milan entrambe in casa - Sorteggiato il calendario di Serie A per la prossima stagione: il Napoli campione debutta a Sassuolo, Inter-Torino e Milan-Cremonese. Ecco perché le due milanesi giocano in casa ... Riporta msn.com

LIVE | Sorteggio calendario Serie A 2025-2026: a breve il percorso della Roma - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Secondo msn.com

LIVE – Calendario Serie A 2025/26: segui il sorteggio in diretta - A Parma prende forma la nuova stagione: segui la diretta testuale su DerbyDerbyDerby con aggiornamenti in tempo reale. derbyderbyderby.it scrive