Roma, il mercato prende forma: tra smentite e strategie in corso, la nuova squadra si prepara a conquistare la scena. Con l’attesa ufficialità di Gian Piero Gasperini ormai alle porte, Trigoria si anima di progetti ambiziosi insieme a Ghisolfi e Ranieri, puntando a rinforzi mirati per un team competitivo, coeso e pronto a sfidare ogni avversario. La strada è tracciata, e il futuro giallorosso promette grandi sorprese.

L’attesa per l’ufficialitĂ di Gian Piero Gasperini è ormai agli sgoccioli, ma nel frattempo la nuova Roma inizia giĂ a prendere forma. A Trigoria il tecnico, insieme al nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi e a Claudio Ranieri, ha iniziato a impostare le strategie per la sessione estiva. La richiesta è chiara: un titolare per ogni reparto, per costruire una squadra pronta a competere sin da subito e plasmata secondo le idee tattiche dell’ex allenatore dell’Atalanta. Capitolo difesa: Bijol e Lucumi gli obiettivi, Beukema sfuma. Il reparto difensivo è il primo su cui intervenire. Con i soli Mancini e Ndicka considerati pilastri, la Roma dovrĂ operare in entrata con decisione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il mercato prende forma: nessun contatto per Beukema, nel mirino Bijol e Lucumi

