Roma i tifosi chiedono il rinnovo di Svilar | Non si tocca

club giallorosso, è al centro delle attenzioni dei tifosi che non vogliono sentir parlare di cessione. La sua presenza tra i pali si conferma fondamentale per la squadra e il suo rinnovo sembra ormai una priorità condivisa da tutti: non si tocca. In un clima di rinnovato entusiasmo, la questione Svilar si prepara a scrivere il prossimo capitolo di questa stagione emozionante e ricca di promesse.

Le giornate a Trigoria si fanno sempre più intense, e non solo per l’attesa ufficialità del nuovo corso targato Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha passato la giornata nel quartier generale della Roma, incontrando i volti chiave della dirigenza e visionando da vicino la struttura del Fulvio Bernardini. Ma c’è un altro tema che tiene in allerta tutto l’ambiente romanista: il rinnovo di Mile Svilar. Il portiere serbo, protagonista assoluto del finale di stagione giallorosso, è diventato oggetto di una vera e propria battaglia popolare. I tifosi hanno infatti voluto far sentire la propria voce con uno striscione emblematico esposto nei pressi del Colosseo: “ Invece di regalare ingaggi e commissioni, rinnovate i talenti, blindate i campioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, i tifosi chiedono il rinnovo di Svilar: “Non si tocca”

In questa notizia si parla di: Roma Tifosi Chiedono Rinnovo

Finale Coppa Italia, spariti alcuni pullman per Roma: tifosi del Bologna a caccia di un passaggio - Bologna, 14 maggio 2025 – Una brutta sorpresa ha atteso i tifosi del Bologna calcio in partenza per la finale di Coppa Italia all’Olimpico: alcuni pullman previsti per il viaggio sono misteriosamente spariti.

Roma, i tifosi chiedono il rinnovo di Svilar: lo striscione al Colosseo (FOTO) https://romanews.eu/roma-i-tifosi-chiedono-il-rinnovo-di-svilar-lo-striscione-al-colosseo/… #asroma #romanewseu #svilar #calciomercato Partecipa alla discussione

#Roma, i tifosi chiedono il rinnovo di #Svilar: lo striscione al Colosseo Partecipa alla discussione

Roma, i tifosi chiedono il rinnovo di Svilar: lo striscione al Colosseo (FOTO) - “Invece di regalare ingaggi e commissioni, rinnovate i talenti, blindate i campioni. Mile Svilar non si tocca”, recita così lo striscione che è comparso al Colosseo. poche frasi, estrema chiarezza. Mo ... Si legge su msn.com

FOTO - I tifosi chiedono il rinnovo di Svilar: "Blindate i campioni! Mile non si tocca" - Davanti al Colosseo lo striscione indirizzato al portiere giallorosso: "Invece di regalare ingaggi e commissioni... rinnovate i talenti, blindate i campioni" ... Segnala ilromanista.eu

Roma, lo striscione dei tifosi: "Invece di regalare ingaggi e commissioni..." - Striscione dei tifosi della Roma indirizzato alla proprietà giallorossa, l'argomento è Mile Svilar. Ecco il messaggio dei sostenitori della Roma, esposto davanti al ... Si legge su lalaziosiamonoi.it

Le lacrime di Mister Claudio Ranieri acclamato dai tifosi romanisti (Roma-Parma 2-1)