Roma Gianmarco Tamberi prepara i muscoli per il Golden Gala

tra gli atleti italiani, spicca Gianmarco Tamberi, che si prepara con determinazione al Golden Gala 2025 allo Stadio Olimpico di Roma. Con i muscoli pronti e il cuore vibrante di passione, l'atleta si appresta a sfidare i propri limiti in una manifestazione che promette emozioni indimenticabili. La capitale si accende di entusiasmo, aspettando di assistere a un spettacolo di talento e dedizione. Tra attese di vittorie e record, Roma si conferma ancora una volta il palcoscenico ideale per l'atletica di eccellenza.

Al via il Golden Gala 2025 allo Stadio Olimpico di Roma, quinta tappa stagionale della Diamond League e unica fermata italiana del prestigioso circuito internazionale di atletica leggera. I riflettori sono puntati sugli atleti reduci dalle Olimpiadi, come Mattia Furlani, impegnato nel salto in lungo, e Nadia Battocletti, che correrĂ i 5mila metri. Grande attesa anche per molti altri azzurri, protagonisti a vario titolo nei recenti Giochi. Tra loro Gianmarco Tamberi, oro olimpico a Tokyo nel salto in alto, e Filippo Tortu, campione nella 4x100 metri, ora in gara nei 100 metri individuali. In pista e in pedana anche due primatisti italiani: Leonardo Fabbri, nel getto del peso, e Lorenzo Simonelli, sui 110 ostacoli.

