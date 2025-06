Roma Gianmarco Tamberi prepara i muscoli per il Golden Gala

tra gli atleti italiani in evidenza spicca Gianmarco Tamberi, pronto a dare il massimo nel salto in alto. Il suo allenamento intenso e la preparazione mentale sono in pieno svolgimento per affrontare questa prestigiosa sfida, simbolo della rinascita dell’atletica italiana. Con il Golden Gala 2025 alle porte, Roma si anima di entusiasmo e aspettative: un evento imperdibile per appassionati e sportivi di tutto il mondo.

Al via il Golden Gala 2025 allo Stadio Olimpico di Roma, quinta tappa stagionale della Diamond League e unica fermata italiana del prestigioso circuito internazionale di atletica leggera. I riflettori sono puntati sugli atleti reduci dalle Olimpiadi, come Mattia Furlani, impegnato nel salto in lungo, e Nadia Battocletti, che correrà i 5mila metri. Grande attesa anche per molti altri azzurri, protagonisti a vario titolo nei recenti Giochi. Tra loro Gianmarco Tamberi, oro olimpico a Tokyo nel salto in alto, e Filippo Tortu, campione nella 4x100 metri, ora in gara nei 100 metri individuali. In pista e in pedana anche due primatisti italiani: Leonardo Fabbri, nel getto del peso, e Lorenzo Simonelli, sui 110 ostacoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, Gianmarco Tamberi prepara i muscoli per il Golden Gala

Show di atletica al Golden Gala Pietro Mennea di Roma 06/06/2025 Nadia Battocletti: «Che emozione» – Mattia Furlani: «Grazie Roma» – Gianmarco Tamberi: «A Tokyo salterò molto più in alto»

Il ritorno di Gianmarco Tamberi e l'abbraccio dell'Olimpico al Golden Gala

