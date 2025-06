Roma Femminile si riparte dopo Spugna | due nomi per la panchina

Dopo il doloroso capitolo di Spugna, Roma Femminile si prepara a ripartire con entusiasmo e visione rinnovata. Due nomi di prestigio sono già sul tavolo per sedersi sulla panchina giallorossa, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi. La rinascita passa attraverso scelte coraggiose, strategie innovative e una direzione chiara, perché il futuro della squadra non aspetta: è tempo di ripartire più forte che mai.

La carriera di Alessandro Spugna sulla panchina della Roma Femminile si è conclusa nel modo peggiore, con una pesante sconfitta nella finale di Coppa Italia. Un epilogo amaro che chiude un ciclo vincente, ma ormai esaurito, e apre una fase di riflessione profonda per il club giallorosso. Il futuro dell’ex tecnico sembra destinato all’estero, e ora per la società è tempo di ricominciare da zero: idee nuove, una guida forte e scelte nette, sia sul piano tecnico che su quello della costruzione della rosa. De La Fuente e Guarino per la panchina. Il primo nodo da sciogliere è quello dell’allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it