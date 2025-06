Roma è ufficiale Gasperini tecnico | Grande sfida E l’Atalanta presenta Juric

Roma si prepara a una nuova emozionante stagione: Gasperini è ufficialmente il nuovo tecnico, pronto a guidare i giallorossi in questa grande sfida. Contestualmente, l'Atalanta presenta Juric, che prende il suo posto. Due nomi di peso per due club ambiziosi, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi e passione nel calcio italiano. La stagione 2025 promette grandi emozioni e sfide coinvolgenti, con tifosi già in attesa di vedere i loro beniamini in azione.

Roma, 6 giugno 2025 - Ufficiali le firma di Gian Piero Gasperini con la Roma e di Ivan Juric con l'Atalanta, che così sostituisce proprio il Gasp. "Ho detto sì alla Roma perché è una grande sfida. Io ho bisogno di avere una sfida importante, di venire in un ambiente con grande passione. La possibilità che mi hanno dato Ranieri, la società, la proprietà mi ha dato una grande adrenalina di cui avevo bisogno per cercare di fare qualcosa di buono", ha dichiarato il nuovo allenatore della Lupa. Sempre oggi anche la Dea ha presentato il nuovo tecnico del dopo Gasperini, cioè il suo allievo più naturale Juric, per lui due anni di contratto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma, è ufficiale Gasperini tecnico: “Grande sfida”. E l’Atalanta presenta Juric

In questa notizia si parla di: Roma Sfida Gasperini Tecnico

