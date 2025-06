Roma detenuto di 27 anni trovato morto in carcere Il garante | Non è un suicidio

Un tragico episodio scuote il sistema penitenziario romano: un giovane detenuto di 27 anni è stato trovato senza vita nel suo letto a Regina Coeli. La cella, fino a ora, custodisce ancora più domande che risposte, poiché il Garante sottolinea che non si tratta di un suicidio e che l'uomo non presentava condizioni di salute tali da prevedere un'eventuale decesso. L'autopsia disposta mira a chiarire ogni dettaglio di questa drammatica vicenda.

Un detenuto di 27 anni è stato trovato morto in carcere a Roma. Lo scorso 4 giugno l'uomo stato trovato senza vita nel suo letto a Regina Coeli. "Non si è trattato di un suicidio, né aveva condizioni di salute note che potessero far temere un evento simile. È stata disposta l’autopsia per. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Roma, detenuto di 27 anni trovato morto in carcere. Il garante: "Non è un suicidio"

