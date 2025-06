Roma attivisti Greenpeace nel fontanone dell’Acqua Paola | Stop al genocidio a Gaza

Venerdì mattina, il maestoso Fontanone dell’Acqua Paola a Roma si è trasformato in un potente simbolo di protesta contro il dramma di Gaza. Gli attivisti di Greenpeace hanno scelto questa iconica fontana barocca per attirare l’attenzione sulla crisi umanitaria, chiedendo stop al genocidio e immediati aiuti umanitari. Un gesto che suscita riflessione e accende il dibattito su come le icone storiche possano diventare veicoli di messaggi cruciali per il mondo.

Una delle fontane barocche più iconiche di Roma è stata trasformata venerdì mattina in simbolo del “bagno di sangue a Gaza” dagli attivisti di Greenpeace. I manifestanti protestavano contro il rinnovo di accordi commerciali e militari e chiedevano l’accesso immediato agli aiuti umanitari e al cibo nella Striscia di Gaza. Gli attivisti di Greenpeace sono entrati nella fontana dell’Acqua Paola, soprannominata “Fontanone” dai romani e immortalata nell’inizio del film vincitore dell’Oscar “La grande bellezza”, senza danneggiare il monumento. I manifestanti hanno srotolato diversi striscioni con la scritta “Stop al bagno di sangue a Gaza”, “Salvate Gaza” e “Stop al genocidio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, attivisti Greenpeace nel fontanone dell’Acqua Paola: “Stop al genocidio a Gaza”

Fermate il bagno di sangue a Gaza! È il messaggio che attivisti e attiviste di Greenpeace hanno mostrato questa mattina nella vasca del fontanone del Gianicolo a Roma per denunciare il massacro in corso nei territori palestinesi da ormai 20 mesi, anche co

