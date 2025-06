Roma Angelino punto fermo | con Gasperini la consacrazione

Roma angelino punto fermo con Gasperini: la consacrazione. Un 6 giugno storico per la Roma, che segna l'inizio di una nuova era sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Dopo aver lasciato l'Atalanta, il tecnico di Grugliasco si prepara a portare il suo talento in una piazza ambiziosa e prestigiosa. L’obiettivo è trasformare il club in una vera potenza, scrivendo un capitolo epico della sua storia.

Un 6 giugno importante quello che ha vissuto la Roma. Già , perché questa è la data dell’inizio di una nuova era per il club. I giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla loro panchina. Una notizia nell’aria da diversi giorni, con il coach di Grugliasco che è pronto a mettersi in gioco in una piazza prestigiosa. Il tecnico 67enne ha lasciato l’Atalanta dopo 9 anni di successi e trionfi inaspettati. L’obiettivo è quello di riportare la rosa capitolina in Champions League, dopo ben 6 stagioni di astinenza. La dirigenza dovrà capire chi saranno gli elementi cruciali, in vista della prossima annata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Angelino punto fermo: con Gasperini la consacrazione

In questa notizia si parla di: Roma Gasperini Angelino Punto

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

4 titolari: per me dc destro, esterno sx, mediano, 3/4ista di piede destro. Celik come braccetto di riserva potrebbe funzionare, a destra punto su Rensch. Angelino giocatore poco da Gasp (con Juric faceva il braccetto), serve uno accanto a Kone e un 3/4ista vel Partecipa alla discussione

LA GAZZETTA | Koné, Angelino e non solo: le certezze della Roma di Gasperini - ROMA KONE GASPERINI – Non solo il calciomercato in entrata, la Roma deve risolvere in primis il tema dei giocatori già presenti in rosa da cui ripartire. Lo stile di gioco di Gian Piero Gasperini, pro ... Secondo msn.com

Roma, Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore: per lui contratto di tre anni, sarà il faro del nuovo ambizioso progetto giallorosso - SERIE A - Dopo nove anni straordinari all'Atalanta il tecnico si trasferisce nella Capitale per prendere in mano una nuova ambiziosa sfida. Segnala eurosport.it

Nasce la Roma di Gian Piero Gasperini: come cambierà la squadra nel mercato - Inizia un nuovo ciclo a Roma. Tutte i possibili movimenti nella rosa giallorossa con l'arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini. Come scrive msn.com

GASPERINI alla ROMA UFFICIALE! I 3 COLPI SHOCK CHE NESSUNO SI ASPETTA