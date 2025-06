Roma al via il nuovo ciclo con Gasperini Pruzzo | Migliori condizioni per partire subito bene

Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, pronto a portare entusiasmo e strategie vincenti. Dopo un’estate di attesa, il comunicato ufficiale segna il via ufficiale di questa avventura che promette emozioni e successi. I tifosi sognano già in grande: la speranza è di rivedere i giallorossi protagonisti in Champions League, sotto la guida di un tecnico capace di reinventare la squadra e riscrivere le sue fortune.

Si attende solamente il comunicato per dare ufficialmente il via all’ avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. Anche se prima dell’inizio del nuovo campionato ci sarà tutta un’estate davanti, l’attesa è tanta per vedere all’opera il tecnico di Grugliasco, con la speranza che possa ripetere nella Capitale il grande percorso con l’Atalanta, riportando i giallorossi in primis a sentire la dolce musica della Champions League. Insieme all’ex allenatore della Dea, il club capitolino avrà tempo per programmare il futuro ed il calciomercato, che sarà il primo step da compiere per indirizzare bene la stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, al via il nuovo ciclo con Gasperini. Pruzzo: “Migliori condizioni per partire subito bene”

In questa notizia si parla di: Roma Gasperini Ciclo Pruzzo

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

ESCLUSIVA RN | Pruzzo: “Gasperini a Roma? Non vedo controindicazioni” - Dalla Roma mi aspetto una partita accorta, caratterizzata da compattezza, non dissimile da quelle più recenti insomma”. Naviga a vista, Roberto Pruzzo ... di Gian Piero Gasperini, visto ... Secondo msn.com

Romagazzetta gold - 3 luglio 1978. Luciano Moggi, direttore sportivo della Roma, presenta i neo-acquisti Luciano Spinosi (a sinistra) e Roberto Pruzzo. l'esordio in a — Ha appena 18 anni Roberto Pruzzo quando ... Da gazzetta.it

Pruzzo: «Totti come Antognoni, non è più tempo per le bandiere» - Le parole di Totti hanno lasciato il segno. Anche in chi, come Roberto Pruzzo, non ha dedicato una vita intera ad una squadra. Ma il Bomber a Roma e nella Roma ha lasciato il cuore. Una volta che ... Da ilmessaggero.it