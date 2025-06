Roland Garros super Errani e Paolini sono in finale di doppio | demolita la coppia Andreeva-Shnaider

L’Italia del tennis brilla al Roland Garros: dopo la vittoria nel doppio misto, Sara Errani e Jasmine Paolini si confermano protagoniste dominando le semifinali di doppio femminile con un netto 6-0, 6-1 in appena un’ora e 3 minuti. La coppia azzurra si avvicina alla finale con grande slancio, aspettando il grande snodo di Jannik Sinner. La giornata di giovedì resterà impressa come uno dei momenti più emozionanti del torneo.

Prima la vittoria nel doppio misto nella giornata di giovedì, adesso la finale nel doppio femminile. In attesa di Jannik Sinner, l’Italia del tennis continua a essere protagonista assoluta al Roland Garros. Sara Errani ( già protagonista nel misto ) e Jasmine Paolini hanno infatti (stra)vinto la semifinale di doppio contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider. 6-0, 6-1 il punteggio finale in un’ora e 3 minuti di partita. Risultato e tempo di gioco che già di per sé sono un riassunto chiaro di quella che è stata la partita: un dominio delle due italiane. La coppia ormai affiatata del doppio femminile – vincitrice a Roma – affronterà in finale slam quella composta da Aleksandra Krunic e Anna Danilin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, super Errani e Paolini sono in finale di doppio: demolita la coppia Andreeva-Shnaider

In questa notizia si parla di: Doppio Roland Garros Errani

Roland Garros, Errani e Vavassori trionfano nella finale di doppio misto - Il trionfo azzurro al Roland Garros 2025 ha acceso i riflettori sul talento e la determinazione di Sara Errani e Andrea Vavassori, che hanno conquistato il primo trofeo dell'edizione con una splendida vittoria.

Sara e Jas vanno a caccia della finale Paolini e Errani questo pomeriggio, non prima delle 15:00, sfidano la coppia formata da Andreeva e Shnaider nella semifinale del doppio femminile del Roland Garros #Tennis #RolandGarros #Paolini #Errani Partecipa alla discussione

Straordinaria vittoria nel doppio misto al Roland Garros per Sara Errani e Andrea Vavassori, che conquistano così il loro secondo Slam dopo la vittoria negli US Open dello scorso anno. Partecipa alla discussione

Roland Garros 2025, Errani-Paolini in finale nel doppio - Al Roland Garros 2025 Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per la finale del doppio femminile, nella seconda prova stagionale dello Slam, in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Le ... Da msn.com

Roland Garros, Errani/Paolini tornano in finale: demolite Andreeva/Shnaider - Le azzurre travolgono le russe con un perentorio 6-0 6-1 in appena un'ora di gioco e volano all'ultimo atto dello Slam parigino ... msn.com scrive

Errani e Paolini, è ancora finale al Roland Garros! Domenica a caccia del primo Slam in coppia - Parigi è la città di Sara Errani e Jasmine Paolini. Ai piedi della Torre Eiffel, le due tenniste lo scorso anno hanno conquistato la finale del Roland Garros e poi la medaglia d'oro nel doppio femmini ... Scrive gazzetta.it