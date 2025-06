Roland Garros Sinner in finale

Jannik Sinner ha scritto un nuovo capitolo nella storia del tennis italiano, raggiungendo per la prima volta in carriera la finale di Roland Garros. Con una vittoria convincente in semifinale contro Novak Djokovic, l’azzurro dimostra maturità e talento, confermando di essere tra i principali protagonisti del torneo. Con il suo stile deciso e determinato, Sinner si avvicina a un sogno che potrebbe diventare realtà : il trionfo sulla terra battuta parigina.

22.31 Jannik Sinner raggiunge per la prima volta in carriera la finale del Roland Garros. In semifinale piega in 3 set Novak Djokovic 6-4 7-5 7-6 (3). L'azzurro non ha ancora perso un set in questa edizione. Solido l'ex n.1 serbo, che concede pochissimo. Sinner ottiene un break nel primo set, e tanto basta. Nel secondo break,controbreak e nuovo break di Jannik all'11° game. Nel terzo,Sinner salva tre set point sul 4-5, poi chiude con un ottimo tiebreak. In finale c'è Alcaraz. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: Sinner Finale Roland Garros

Finale Coppa Italia a Roma: Sinner, Cremonini e figure storiche in tribuna - Nel suggestivo scenario dello stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, con Jannik Sinner e Cesare Cremonini in primo piano.

A UN SET DALLA FINALE! Sinner, dopo aver subito il contro-break da Djokovic, risponde con un altro break nell'undicesimo game! Impressionante il nostro numero uno #EurosportTennis #RolandGarros Partecipa alla discussione

INIZIA LA SECONDA SEMIFINALE DEL ROLAND GARROS Jannik Sinner sfida Novak Djokovic per un posto in finale: chi vince sfiderà domenica Carlos Alcaraz Partecipa alla discussione

Roland Garros, Sinner è granitico: batte Djokovic in tre set e raggiunge Alcaraz in finale - Per la prima volta nella sua carriera, Jannik Sinner raggiunge la finale al Roland Garros: Novak Djokovic battuto in 3 set, domenica se la vedrà contro Carlos Alcaraz ... ilgiornale.it scrive

Roland Garros: Djokovic battuto, Sinner vola in finale - Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Roland Garros. Ha battuto Novak Djokovic col punteggio di 6-4, 7-5, dopo 7-6 dopo tre ore e 17' di gioco. Ora l'altoatesino n.1 al mondo se la vedrà co ... Come scrive ansa.it

Jannik Sinner è in finale al Roland Garros per la prima volta in carriera - Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic nella semifinale del Roland Garros, uno dei tornei più prestigiosi al mondo: ha vinto in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 7-6. È una v ... ilpost.it scrive