Roland Garros | Sinner fantastico elimina Djokovic in tre set Ora la finale | contro Alcaraz una rivincita

In un'epica battaglia che ha emozionato gli appassionati di tennis, Jannik Sinner firma un'impresa storica al Roland Garros eliminando il leggendario Novak Djokovic in tre set. Con questa vittoria, il talento italiano si conquista la sua prima finale nel prestigioso torneo, preparando il campo per un atteso showdown contro Alcaraz: una rivincita che promette scintille e passione. La regina del tennis è pronta a scrivere un nuovo capitolo.

Jannik Sinner ha raggiunto la sua prima finale in carriera al Roland Garros con una prestazione da numero 1. 'L'immortale' Novak Djokovic non fa più paura

