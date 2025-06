Roland Garros Sinner è un rullo compressore! Anche Djokovic si inchina al numero 1 del mondo in tre set | domenica gran finale con Alcaraz

Jannik Sinner dimostra ancora una volta il suo talento e la sua determinazione, portando a casa una vittoria storica al Roland Garros. Dopo aver sconfitto il numero uno del mondo, Novak Djokovic, in tre set intensi, il giovane tennista italiano si prepara alla grande finale contro Carlos Alcaraz. Una sfida imperdibile che promette emozioni e sorprese, confermando Sinner come protagonista assoluto del tennis internazionale.

Jannik Sinner non conosce ostacoli e conquista, per la prima volta nella sua carriera, la finale al Roland Garros. Sulla terra rossa parigina il numero uno del mondo ha sconfitto in semifinale Novak Djokovic in tre set 6-4, 7-5, 7-6 e ora in finale domenica sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sinner: "Sono riuscito a gestire tutte le situazioni complicate" "Sono riuscito a gestire tutte le situazioni.

Sinner dopo la conquista della finale al Roland Garros: "Alcaraz è un giocatore totalmente diverso" rispetto a Novak Djokovic "quindi vediamo come va" #ANSA Partecipa alla discussione

Novak Djokovic dopo la sconfitta contro Jannik Sinner: "Questa potrebbe essere stata la mia ultima partita al Roland Garros. Per questo motivo ero un po' emozionato alla fine del match. Ma se questo sarà stato il mio match d'addio a Parigi, è stato meraviglios Partecipa alla discussione

Highlights Sinner vs Djokovic Semi-final | Roland-Garros 2025