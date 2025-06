Roland Garros Sinner e Musetti in semifinale | venerdì storico in diretta su Eurosport e Discovery+

Venerdì 6 giugno sarà una giornata indimenticabile per il tennis italiano: Sinner e Musetti approdano alle semifinali di Roland Garros, portando l’Italia nel cuore del torneo più prestigioso al mondo. Con Sara Errani e Andrea Vavassori già campioni nel Doppio Misto, ora il nostro Paese si prepara a vivere emozioni uniche in diretta su Eurosport e Discovery. Non perdere questo storico appuntamento, perché il futuro del tennis italiano ha appena scritto un capitolo epico.

L’Italia già titolata al Roland Garros, con Sara Errani e Andrea Vavassori vincitori del Doppio Misto, vivrà domani, venerdì 6 giugno, una giornata storica per il suo tennis, perché ci sono Lorenzo Musetti e Jannik Sinner nelle semifinali del torneo Singolare Maschile. Alle 14:30 Lorenzo Musetti affronterà il campione in carica Carlos Alcaraz con la telecr. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Roland Garros, Sinner e Musetti in semifinale: venerdì storico in diretta su Eurosport e Discovery+

