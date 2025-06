Roland Garros Sinner e Musetti in semifinale ma niente diretta tv in chiaro | perché e cosa può succedere per l’eventuale finale

Le semifinali di Roland Garros con Sinner e Musetti sono un evento storico per il tennis italiano, ma sfortunatamente nessuna trasmissione in chiaro sarà disponibile. Solo gli abbonati ai canali a pagamento potranno seguire queste emozionanti sfide, rendendo ancora più cruciale la scelta di un buon servizio di streaming o abbonamento. Se i nostri talenti raggiungeranno la finale, potrebbe essere l'inizio di un nuovo capitolo di gloria per il tennis italiano.

Non ci sarà nessuna diretta in chiaro. Né in Rai né su altri canali non a pagamento. Le semifinali del Roland Garros, che vedranno protagonisti due italiani – Jannik Sinner e Lorenzo Musetti – non saranno visibili in tv se non attraverso i canali a pagamento. Oggi Sinner affronterà Novak Djokovic e Musetti sfiderà Carlos Alcaraz. La doppia sfida è un evento storico per il tennis italiano, un traguardo fino a pochi anni fa semplicemente impensabile. Giocheranno prima Musetti e poi Sinner, ma le partite andranno in onda solo a pagamento sui canali di Warner Bros. Discovery, titolare dei diritti del torneo parigino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it