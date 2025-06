Roland Garros Sinner è granitico | batte Djokovic in tre set e raggiunge Alcaraz in finale

Jannik Sinner scrive una pagina storica al Roland Garros, dominando Novak Djokovic in tre set e conquistando per la prima volta la finale del torneo. Con una prestazione granitica e determinata, il talento italiano si prepara a sfidare Carlos Alcaraz per un match che promette emozioni senza precedenti. La storia si sta scrivendo: chi conquisterà il titolo?

Per la prima volta nella sua carriera, Jannik Sinner raggiunge la finale al Roland Garros: Novak Djokovic battuto in 3 set, domenica se la vedrà contro Carlos Alcaraz.

Djokovic un mostro in difesa. Sinner di più ? Guarda la semifinale del Roland Garros tra Sinner e Djokovic su Eurosport 1 e @discoveryplusit ? #EurosportTENNIS #RolandGarros Partecipa alla discussione

A UN SET DALLA FINALE! Sinner, dopo aver subito il contro-break da Djokovic, risponde con un altro break nell'undicesimo game! Impressionante il nostro numero uno #EurosportTennis #RolandGarros Partecipa alla discussione

