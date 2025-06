Roland Garros Sinner-Djokovic | il passato il presente e il futuro del tennis

Il Roland Garros accende i riflettori sul duello tra Sinner e Djokovic, un incontro che incarna il passato glorioso, il presente avvincente e il futuro promettente del tennis. Con Lorenzo Musetti out per infortunio, l’Italia punta tutto sull’ardente talento di Jannik Sinner, pronto a sfidare uno dei più grandi campioni di tutti i tempi. Un match che promette emozioni e spettacolo, scrivendo un nuovo capitolo nella storia di questo sport straordinario.

Dopo il ritiro per infortunio di Lorenzo Musetti dalla semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è rimasta l’unica speranza dell’Italia di avere un finalista nello Slam di Parigi. Ma non sarà affatto facile perché l’azzurro sul Court Philippe Chatrier si troverà di fronte uno dei tennisti più forti, se non il più . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roland Garros, Sinner-Djokovic: il passato, il presente e il futuro del tennis

