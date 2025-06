Roland Garros Sinner batte Djokovic | è in finale

Un'altra pagina entusiasmante si scrive nel mondo del tennis: Jannik Sinner conquista la finale di Roland Garros, sconfiggendo il leggendario Novak Djokovic in tre set. Dopo oltre tre ore di battaglia intensa, il talento italiano dimostra di essere pronto a scrivere il suo nome nella storia del torneo. Un risultato che fa tremare gli equilibri e accende le speranze di un’Italia sempre più protagonista sui campi internazionali. La sfida finale promette emozioni indimenticabili.

La semifinale del torneo open francese Roland Garros ha regalato non solo tantissime emozioni ma anche la finale al numero uno al mondo Jannik Sinner che ha battuto il veterano Novak Djokovic. Dopo oltre tre ore e un quarto di gioco il tennista italiano ha vinto per tre set a zero con il punteggio di .

