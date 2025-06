Roland Garros semifinale Sinner-Djokovic alle 19 il numero 1 al mondo affronta il campione serbo per sfidare Alcaraz in finale - DIRETTA

Alle 19, il grande spettacolo del Roland Garros: Sinner sfida Djokovic per un posto in finale contro l’inarrestabile Alcaraz. La sfida tra il numero uno al mondo e il campione serbo promette emozioni da brividi, con il vincitore pronto a confrontarsi con lo spagnolo. Chi trionferà in questa battaglia epica? Restate sintonizzati per scoprire il nome del finalista che ci condurrà verso la conquista della coppa più ambita del tennis mondiale.

Il vincitore sfiderà Alcaraz in finale; lo spagnolo ha superato Musetti, che si è ritirato al 4° set Jannik Sinner contro Novak Djokovic: in palio un posto nella finale del Roland Garros dove attende Carlos Alcaraz, vittorioso contro Lorenzo Musetti, costretto al ritiro al 4° set per un probl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roland Garros, semifinale Sinner-Djokovic alle 19, il numero 1 al mondo affronta il campione serbo per sfidare Alcaraz in finale - DIRETTA

In questa notizia si parla di: Alcaraz Roland Garros Sinner

