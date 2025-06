Roland Garros | Musetti si ritira Alcaraz in finale

Il Roland Garros si infiamma con un finale inaspettato: Musetti si ritira in semifinale, lasciando il passo a Alcaraz, che conquista la finale. La stagione su terra del giovane italiano è stata straordinaria, ma questa uscita mette in evidenza quanto il tennis sia imprevedibile e ricco di emozioni. Carlos Alcaraz esprime rispetto e augura il meglio a Musetti, simbolo di una generazione promettente. La storia continua, e l'attesa per la finale si fa ancora più avvincente...

"Vincere così non è piacevole. Ha disputato una stagione su terra fantastica, gli auguro il meglio: spero che possa recuperare in fretta e tornare a goderci il suo tennis". Così Carlos Alcaraz

