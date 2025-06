Roland Garros Musetti quasi in lacrime dopo il ritiro Alcaraz | Così è brutto

Lorenzo Musetti ha lasciato il campo quasi in lacrime dopo il ritiro nel quinto set della semifinale del Roland Garros. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Roland Garros, Musetti quasi in lacrime dopo il ritiro. Alcaraz: “Così è brutto”

In questa notizia si parla di: Roland Garros Musetti Quasi

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

CI SIAMOOOOO Un giorno come oggi nella storia del tennis italiano non si era mai visto! Al #RolandGarros, la prima semifinale maschile del pomeriggio tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz promette colpi da urlo! Quasi in contemporanea, Sara Errani Partecipa alla discussione

Dal 1978 (#Barazzutti al Roland Garros) al 2018 (#Cecchinato sempre a Parigi) non avevamo più avuto mezzo semifinalista in una prova dello Slam. 40 lunghissimi, interminabili anni. Ora ne abbiamo due in semifinale in una botta sola e ci sembra quasi nor Partecipa alla discussione

Roland Garros: Musetti si ritira, Alcaraz in finale - Lorenzo Musetti si è ritirato all’inizio del quinto set nella semifinale al Roland Garros, sul punteggio di 4-6, 7-6, 6-0. 1-0. Carlos Alcaraz è il primo finalista. Musetti ha lasciato il campo quasi ... Come scrive gazzettadiparma.it

Roland Garros, Musetti dura due set, poi si ritira: Alcaraz in finale - Dopo aver perso nettamente il 3° set (0-6), il carrarino ha alzato bandiera bianca ad inizio del 4° per un problema alla coscia sinistra ... Si legge su msn.com

R.Garros: Musetti quasi in lacrime, Alcaraz 'così è brutto' - (ANSA) - ROMA, 06 GIU - Lorenzo Musetti ha lasciato il campo quasi in lacrime dopo il ritiro nel quinto set della semifinale del Roland Garros a causa di un problema fisico, mentre il suo avversario, ... Come scrive msn.com